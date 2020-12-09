Байден обіцяє 100 мільйонів COVID-щеплень за сто днів свого президентства

Обраний президентом США Джо Байден поставив за мету провести у країні 100 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Байден зазначив, що перші місяці його перебування на посаді не покладуть край пандемії коронавірусу, але змінять перебіг хвороби.

Він попередив, що зусилля щодо коронавірусу можуть "уповільнитись і зупинитись", якщо Конгрес не завершить двопартійні переговори й невідкладно запропонує фінансування.

Байден також повторив свій заклик про 100-денне носіння масок з першого дня його перебування на посаді президента США, а саме 20 січня 2021 року.