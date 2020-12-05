Американців не змушуватимуть робити щеплення від коронавірусу - Байден

Коли вакцина від COVID-19 стане доступною в США, зробити щеплення американців змушувати не будуть.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це сказав обраний президент Джо Байден.

Виступаючи у Вілмінгтоні, штат Делавер, Байден зазначив, що нема потреби робити вакцину проти коронавірусу обов'язковою.

«Я зроблю все, що в моїх силах, як президент, щоб спонукати людей чинити правильно, а коли вони це зроблять, продемонструю, що це важливо», - сказав він.

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За даними дослідницького центру Pew Research Center, тільки 60% американців готові зробити щеплення від коронавірусу. У вересні використовувати вакцину були готові 51% респондентів.

Як підкреслює видання, у п'ятницю віцепрезидент США Майк Пенс під час візиту до Центру контролю захворювань Атланти сказав, що федеральне схвалення вакцини проти коронавірусу може бути прийнято «через півтора тижня».

Напередодні Джо Байден і Каміла Харріс заявили, що будуть раді публічно зробити щеплення від коронавірусу, щоб розвіяти потенційні побоювання з приводу безпеки вакцини. Три колишні президенти - Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон - заявили, що також готові до публічної вакцинації.