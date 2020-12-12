Байден прокоментував обрання «Людиною року»

Обраний президент США Джо Байден заявив, що дуже пишається тим, що його разом із Камалою Гарріс назвали переможцями номінації «Людина року» за версією впливового журналу Time.

Про це Байден написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Для мене велика честь бути обраним «Людиною року» разом із Камалою Гарріс, і я вдячний, що потрапив до цього списку, який містить таку кількість надзвичайних людей. Американці – від тих, хто докладає зусиль на передовій (боротьби з коронавірусом – ред.) до організаторів виступів за расову справедливість – відповіли на виклики цього року із силою, стійкістю та непохитною вірою у краще завтра», - підкреслив Байден.\

I’m honored to be Person of the Year with @KamalaHarris and grateful to be on this list with so many extraordinary folks. From front line workers to racial justice organizers, Americans met this year with strength, fortitude, and an unflinching belief in a brighter tomorrow. https://t.co/zrCCb4O6xp — Joe Biden (@JoeBiden) December 11, 2020

Як повідомляв Укрінформ, журнал Time назвав обраних президента США Джо Байдена й віцепрезидента Камалу Гарріс переможцями в номінації «Людина року-2020». Як підкреслило видання, «Байден і Гарріс поділяють віру в те, що чуйне управління може відновити втрачену нами єдність».

За Байдена і Гарріс на президентських виборах у США 3 листопада проголосувала рекордна кількість американців