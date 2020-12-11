Журнал Time назвав Байдена і Гарріс «Людиною року»

Обраний президент США Джо Байден і кандидат у віцепрезиденти Камала Гарріс стали переможцями в номінації «Людина року-2020» за версією американського журналу Time.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

«Байден і Гарріс поділяють віру в те, що чуйне управління може відновити втрачену нами єдність», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, торік журнал Time визнав «Людиною року» юну шведську екоактівістку Грету Тунберг, що стала наймолодшою з тих, хто отримав це звання за 92-річну історію номінації.

Фото: Kevin Dietsch/UPI/Newscom