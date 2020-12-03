Time вперше назвав «Дитину року»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал.
15-річна вчена й винахідник Гітанджалі Рао не тільки досліджує такі наукові інструменти, як штучний інтелект та технологія сенсорів вуглецевих нанотрубок, але й застосовує їх для вирішення проблем, таких як кіберзалякування та забруднення води, з якими вона щоденно зіштовхується у своєму повсякденному житті.
Рао також показує іншим дітям, як власна допитливість може допомогти стати новатором та надихати інших.
Зазначається, що загалом було понад п’ять тисяч кандидатів із США, віком від 8 до 16 років, які чогось досягли у своєму житті.
Як повідомляв Укрінформ, раніше журнал Time назвав 16-річну шведську екоактивістку Грету Тунберг «Людиною 2019 року». Вона стала наймолодшим переможцем в історії журналу.