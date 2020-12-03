Time вперше назвав «Дитину року»

Американський впливовий журнал Time назвав 15-річну Гітанджалі Рао «Дитиною 2020 року», вперше за 92 років своєї історії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал.

15-річна вчена й винахідник Гітанджалі Рао не тільки досліджує такі наукові інструменти, як штучний інтелект та технологія сенсорів вуглецевих нанотрубок, але й застосовує їх для вирішення проблем, таких як кіберзалякування та забруднення води, з якими вона щоденно зіштовхується у своєму повсякденному житті.

Рао також показує іншим дітям, як власна допитливість може допомогти стати новатором та надихати інших.

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Зазначається, що загалом було понад п’ять тисяч кандидатів із США, віком від 8 до 16 років, які чогось досягли у своєму житті.

Як повідомляв Укрінформ, раніше журнал Time назвав 16-річну шведську екоактивістку Грету Тунберг «Людиною 2019 року». Вона стала наймолодшим переможцем в історії журналу.