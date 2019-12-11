Грета Тунберг стала “Людиною року” за версією Time

Американський впливовий журнал Time назвав 16-річну шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людини 2019 року".

Про це повідомляє журнал у Twitter.

“Грета Тунберг стала у 2019 році “людиною року” за версією Time”, - повідомляє журнал.

Зазначається, що 16-річна Тунберг є відомою активісткою, яка привертає увагу світу на зміну клімату та закликає політичних лідерів робити конкретні кроки для збереження планети.

Впродовж останніх 16 місяців Тунберг вже встигла виступити з промовою в ООН, зустрілася з Папаю Римським і президентом США Дональдом Трампом та надихнула близько 4 мільйонів людей вийти на всесвітній марш проти зміни клімату 20 вересня цього року. Така демонстрація стала найбільшим кліматичним зібранням в історії людства.

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Як повідомлялося, журнал Time присвоїв премію "Людина року 2018" журналістам, яких об'єднав спільною назвою "Вартові (Guardians)". Очолив їх вбитий журналіст Джамаль Хашоггі.