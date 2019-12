Журнал анонсував випуск, обкладинку якого прикрасить український президент.

Стаття під назвою The Man in the Middle, яке перекладається як Людина посередині, опублікована в номері, який вийде 16 грудня.

«Український президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом», — йдеться в анонсі матеріалу.