Зеленський назвав три свої пріоритети для “нормандського саміту”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розпочне війну на Донбасі, а для виборів необхідне виведення всіх незаконних військових формувань.

Він сказав в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

«У будь-якому випадку я не розпочну війну на Донбасі», - наголосив Зеленський.

Він також окреслив три пріоритетні питання, які має намір обговорити на Нормандському саміті.

За його словами, першочерговим пріоритетом є обмін полоненими. Зеленський упевнений, що Франція та Німеччина підтримують це, і «не бачить, чому Росія може бути проти цього».

Другим пріритетом Президент назвав перемир’я.

Щодо виборів на Донбасі Зеленський наголосив, що для проведення виборів необхідне виведення всіх незаконних військових формувань.

"Вибори проходять за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків", - сказав він і додав, що всі українські партії повинні мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, ЦВК.

«Коли ці три моменти будуть вирішені, ви побачите, чи всі ми хочемо закінчити війну. Ми самі цього точно хочемо. Але тоді ми побачимо, чи дійсно цього хоче Росія», - заявив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.