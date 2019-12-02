Зеленський не бачить необхідності пов'язувати питання Донбасу та газу

Зеленський не бачить необхідності пов'язувати питання Донбасу та газу

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський чітко розділяє питання транзиту газу та переговорів по Донбасу, але не виключає включення питання газу в порядок денний зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

"Для мене важливо, щоб газове питання було питанням самим по собі. Незалежно від бажання обох сторін, воно не повинно бути жодним чином пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також розглядатиметься у "нормандському форматі", — сказав Зеленський.

Президент визнав, що Nord Stream 2 значно послабив переговорні позиції України стосовно продовження транзиту. Зеленський не погодився з твердженнями європейських партнерів про те, що це не політичний, а економічний проєкт.

«Однак якщо вдасться закрити новий транзитний договір строком до десяти років, і європейці допоможуть Україні в цьому, а Росія буде не проти, то аргумент про те, що це економічний проєкт, матиме сенс. Поки що це є безпідставним твердженням», - заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.

Контракт Нафтогазу із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Україна наполягає на укладенні довгострокового контракту щодо подовження транзиту газу.

Фото: ОП

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