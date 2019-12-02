Зеленський не бачить необхідності пов'язувати питання Донбасу та газу

Президент України Володимир Зеленський чітко розділяє питання транзиту газу та переговорів по Донбасу, але не виключає включення питання газу в порядок денний зустрічі в "нормандському форматі".

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

"Для мене важливо, щоб газове питання було питанням самим по собі. Незалежно від бажання обох сторін, воно не повинно бути жодним чином пов'язане з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також розглядатиметься у "нормандському форматі", — сказав Зеленський.

Президент визнав, що Nord Stream 2 значно послабив переговорні позиції України стосовно продовження транзиту. Зеленський не погодився з твердженнями європейських партнерів про те, що це не політичний, а економічний проєкт.

«Однак якщо вдасться закрити новий транзитний договір строком до десяти років, і європейці допоможуть Україні в цьому, а Росія буде не проти, то аргумент про те, що це економічний проєкт, матиме сенс. Поки що це є безпідставним твердженням», - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.

Контракт Нафтогазу із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Україна наполягає на укладенні довгострокового контракту щодо подовження транзиту газу.

Фото: ОП