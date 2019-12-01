У Кремлі кажуть, що Путін і Зеленський поспілкуються "так чи інакше"

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним у Парижі відбудеться, але її формат стане відомий ближче до дати саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

Про це заявив у неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. У разі Путіна і Зеленського це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі", - сказав він.

Пєсков також відзначив, що зустріч може посприяти знаходженню "розв'язок" у ключових проблемних питаннях. "Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", - заявив він.

Раніше Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін під час зустрічі в Парижі можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Саміт "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках "нормандської зустрічі".