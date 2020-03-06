Time назвав 100 найвпливовіших жінок століття

Time назвав 100 найвпливовіших жінок століття

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Укрінформ
Американський журнал Time представив обкладинки із сотнею «Жінок року», які, за версією видання, стали найвпливовішими за останнє сторіччя.

Про це видання повідомило в Instagram.

«Представлення проєкту «100 жінок року» - це шанс розповісти про впливових жінок, які так часто залишалися на другому плані в силу історичних причин. Щоб відзначити роль цих жінок, ми взялися за історичний проєкт: обрали жінку чи групу жінок, які представляють кожен рік в період з 1920 по 2019-й, а потім створили обкладинку журналу Time для них. Кожна обкладинка є наочною ілюстрацією того періоду, яка її представляє», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сайті видання, 72 роки журнал обирав «Чоловіка року», і лише в 1999 році було прийнято рішення змінити назву рейтингу на «Людина року», що дозволило включати в список жінок.

Однак попри це найчастіше звання здобував все одно чоловік.

У рамках проєкту видання представило 89 нових обкладинок. Ще 11 прикрасили жінки, які раніше вже оголошувалися «Людиною року». «100 імен у цьому проєкті є результатом багатомісячної роботи, яка почалася зі списку з 600 номінацій, складеного співробітниками Time - фахівцями у цій сфері, нашим креативним партнером, режисером Альмою Харель і комітетом відомих жінок з різних сфер», - розповідають творці проєкту.

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У рейтингу видання відзначило таких видатних жінок, як британська королева Єлизавета II і принцеса Діана, мексиканська художниця Фріда Кало, американська кіноактриса Мерилін Монро, колишня перша леді США Мішель Обама, американські співачки Мадонна і Бейонсе, еко-активістка Грета Тунберг, американська комедіантка та ведуча Еллен Дедженерес, американська письменниця Амелія Ерхарт та багато інших.

Фото: Time

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