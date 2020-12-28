Резніков сказав, що означатиме повалення режиму в путінській Росії

Російська Федерація прагне не перетворення України в сателіта, а має більш широку геополітичну мету – відновлення свого впливу на пострадянські країни.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю ТСН заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відповідаючи на питання чи домагається Кремль повного знищення України і перетворення її на сателіта РФ.

«Я б так не звужував, а піднявся трохи вище. Мені здається, що геополітична мета Росії – це відновлення свого впливу. Тобто, це така панімперська політика, яка завжди була в імперській Росії, потім у СРСР, і у РФ, як спадкоємиці. Вона хоче залишати вплив, це в її інтересах, щоб зберегти себе у своїх кордонах. Тому треба мати вплив на Україну, Білорусь, Молдову, країни Кавказу, країни Балтії. Це такий пояс їхньої безпеки. Тому це залишається в головах їх очільників, це для них важливо. Україна, Молдова, Грузія, Білорусь – це все країни їхнього інтересу. Якщо вони втратять вплив, а його, умовно кажучи, отримає Захід, тоді в цьому протистоянні вони програли. А вони цього не хочуть. Тому мені здається саме тут їхній головний інтерес», - заявив Резніков.

Крім того, на його думку, успішні кейси демократії, свободи, лібералізації несуть ризики для Росії, тому що це для них поганий приклад. Це означатиме, що їхній режим може бути повалений, вважає віцепрем'єр.

«Навіть білоруський кейс для них сьогодні дуже складний. Можливо перевибори у Білорусі й були б цікавими, але це б означало, що перевибори – це наслідок вуличних протестів людей, які за демократію і вільні вибори. А демонстрацію цього на території РФ точно не можна допустити», - заявив Резніков, додавши, що мета російської влади довести негативний приклад України, до чого призводить демократія.