Кулеба: Події найближчих днів покажуть, чи налаштована Росія на врегулювання на Донбасі

Кулеба: Події найближчих днів покажуть, чи налаштована Росія на врегулювання на Донбасі

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що за подіями найближчих днів на різних дипломатичних рівнях можна буде визначити, чи налаштована Росія на врегулювання конфлікту на Донбасі і динаміку подальшого процесу.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі програми «Сніданок з 1+1», коментуючи свою заяву стосовно вікна можливостей у перемовинах з РФ щодо Донбасу.

«Найближчі дні будуть важливими, тому що, крім візиту молдовської колеги Президента Зеленського (йдеться про візит в Україну Президента Молдови Маї Санду - ред.), на різних дипломатичних рівнях зараз відбуватимуться процеси, які покажуть, чи Росія дійсно готова до розмови на початку нового року, і якою буде динаміка подальшого процесу. Тому буквально із дня на день ми дізнаємося настрій у Кремлі та побачимо, чи налаштовані вони все-таки говорити і вирішувати питання, чи говорити і заговорювати питання (війни на Донбасі – ред.)», - сказав Кулеба.

Стосовно позиції України очільник МЗС підкреслив, що Донбас – це «наша земля, нам треба її звільняти», тому Україна завжди налаштована на вирішення питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кулеба в інтерв’ю «Обозревателю» заявив, що попри нинішню паузу вікно можливостей для перемовин з РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не зачинене, і в разі зміни обставин Кремль може повернутися до конструктиву.

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