Вікно можливостей для перемовин з Росією щодо Донбасу не закрите - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що попри нинішню паузу вікно можливостей для перемовин з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не зачинене, і в разі зміни обставин Кремль може повернутися до конструктиву.

Як передає Укрінформ, таку думку дипломат висловив у інтерв'ю "Обозревателю".

"Якщо чогось і має навчити досвід перемовин з Росією щодо Донбасу – це того, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, аби врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити, починають дуже сильно тиснути на гальма. У короткостроковій перспективі їх може влаштовувати нинішній стан, але я вважаю, що вікно можливостей для перемовин із Росією не закрите. Якщо вони побачать, що обставини змінилися, то легко можуть повернутися до конструктиву", - сказав Кулеба.

За його словами, однією з причин паузи Кремля щодо "донбаського треку" були вибори у США. "Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи досягнення за минулий рік щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, дипломат зауважив, що прогрес на "донбаському треку" нагадує йому парадокс кота Шредінгера: "Він одночасно існує й одночасно відсутній".

У цьому контексті Кулеба нагадав, що, з одного боку, дійсно є найтриваліше від початку російської агресії перемир’я, окрім того, Україна виконала все, про що було домовлено на Паризькому саміті.

Водночас акцентував він, Росія "зробила все, аби нічого не виконати", зокрема просто заговорює тему відкриття зі свого боку КПВВ у Щасті і Золотому, не погоджує чергових ділянок для взаємного розведення сил і засобів, перемовини в Тристоронній контактній групі йдуть усе складніше, все важче розмовляти радникам у нормандському форматі.

"Безуспішними були мої спроби і німецького колеги провести ще один раунд перемовин на рівні міністрів закордонних справ. Тому, з одного боку, прогрес щодо Донбасу є, а з іншого – його немає", - констатував міністр.