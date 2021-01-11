Вікно можливостей для перемовин з Росією щодо Донбасу не закрите - Кулеба

Вікно можливостей для перемовин з Росією щодо Донбасу не закрите - Кулеба

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що попри нинішню паузу вікно можливостей для перемовин з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не зачинене, і в разі зміни обставин Кремль може повернутися до конструктиву.

Як передає Укрінформ, таку думку дипломат висловив у інтерв'ю "Обозревателю".

"Якщо чогось і має навчити досвід перемовин з Росією щодо Донбасу – це того, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, аби врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити, починають дуже сильно тиснути на гальма. У короткостроковій перспективі їх може влаштовувати нинішній стан, але я вважаю, що вікно можливостей для перемовин із Росією не закрите. Якщо вони побачать, що обставини змінилися, то легко можуть повернутися до конструктиву", - сказав Кулеба.

За його словами, однією з причин паузи Кремля щодо "донбаського треку" були вибори у США. "Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи досягнення за минулий рік щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, дипломат зауважив, що прогрес на "донбаському треку" нагадує йому парадокс кота Шредінгера: "Він одночасно існує й одночасно відсутній".

У цьому контексті Кулеба нагадав, що, з одного боку, дійсно є найтриваліше від початку російської агресії перемир’я, окрім того, Україна виконала все, про що було домовлено на Паризькому саміті.

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Водночас акцентував він, Росія "зробила все, аби нічого не виконати", зокрема просто заговорює тему відкриття зі свого боку КПВВ у Щасті і Золотому, не погоджує чергових ділянок для взаємного розведення сил і засобів, перемовини в Тристоронній контактній групі йдуть усе складніше, все важче розмовляти радникам у нормандському форматі.

"Безуспішними були мої спроби і німецького колеги провести ще один раунд перемовин на рівні міністрів закордонних справ. Тому, з одного боку, прогрес щодо Донбасу є, а з іншого – його немає", - констатував міністр.

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