Вийшов трейлер українсько-словацького серіалу «Слов’яни»

Вийшов трейлер українсько-словацького історичного серіалу з елементами фентезі «Слов’яни», який знімали у селі Дениші під Житомиром.

Про це йдеться на сторінці серіалу у Фейсбуці.

«Трейлер нашого серіалу «Слов’яни», який створювала міжнародна команда за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, вже доступний українською мовою», - йдеться у повідомленні.

Зйомки серіалу «Слов’яни»/Фото: SLAVS

Зазначається, що містичний світ вірувань та міфології древніх слов’ян тісно переплівся з реальністю у житті юної травниці Драги, яка вивчає магію, щоб допомогти своєму брату, але поява чужинця змінює її долю назавжди.

12-серійний українсько-словацький серіал із елементами фентезі ґрунтується на реконструкції історичного періоду VI століття, в якому імена та образи головних героїв – невигадані. Головний герой стрічки – перший відомий за іменем слов’янський князь Влад. В основі фільму лежать традиції та міфологія древніх слов'ян.

Як повідомляв, Укрінформ серіал «Слов’яни» знімали у селі Дениші під Житомиром. Місця зйомок планували перетворити на туристичні об’єкти, однак декорації понівечили.

Фото: SLAVS