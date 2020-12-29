Історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд» вийде у прокат у січні

Історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд» вийде у прокат у січні

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Укрінформ
Історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд», знята за мотивами світового бестселера, 28 січня 2021 року вийде на екрани українських кінотеатрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на сайті компанія-дистриб’ютор Arthouse Traffic, що презентує також офіційні українські постер і трейлер.

«Опинившись у Відні, молодий хлопець зустрічає свою першу і, як йому здається, останню любов. У тонкощах бажань і спокус йому допомагає розібратися найбільший експерт – сам Зиґмунд Фройд. Роль головного психолога ХХ століття виконав Бруно Ганц («Небо над Берліном», «Дім, який побудував Джек», «Бункер»). Разом із ним у фільмі зіграли Симон Морзе, Емма Дрогунова та Йоханнес Кріш», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, режисер Ніколаус Лейтнер зняв стрічку за мотивами світового бестселера Роберта Зіталера «Торговець тютюном» (українській аудиторії австрійський письменник знайомий за романом «Ціле життя»). Сюжет розгортається в довоєнній Австрії – під час її окупації нацистською Німеччиною. Саме на тлі історичних подій, які згодом обернуться великою світовою трагедією, і розпочинається історія кохання головного героя Франца.

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Фільм отримав 4 номінації на премію Австрійської кіноакадемії – за найкращі жіночу та чоловічу ролі другого плану, костюми в музику.

Прем’єра в Україні відбулася в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно».

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