Україна закликає Раду Європи зреагувати на утиски СКУ в Росії

Україна звернулася до Ради Європи із закликом зреагувати на політику РФ, спрямовану на обмеження діяльності неурядових організацій та громадянського суспільства в цілому.

Це питання порушив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Постпредства у Фейсбуці.

«Борис Тарасюк закликав Раду Європи уважно розглянути ситуацію, яка склалась навколо Світового конгресу українців… У 2019 році Російська Федерація включила СКУ до списку «небажаних організацій», - заявили у Постпредстві.

Українські дипломати нагадали, що СКУ, офіційно визнаний Радою Європи, є міжнародною координаційною інституцією українських громад діаспори, яка об'єднує 20 млн українців у понад 60 країнах світу.

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Тарасюк також засудив політику РФ, спрямовану на обмеження діяльності громадянського суспільства та неурядових організацій.

«Постійний представник України в Раді Європи заявив, що Росія всіляко обмежує громадянське суспільство, неурядові організації, незалежні ЗМІ та права політичної опозиції, зокрема через існуюче в Російській Федерації законодавство про «небажані організації» та «іноземних агентів», - йдеться у повідомленні Постпредства.

Як наголошується, Україна засуджує таку практику, що має негативний вплив на діяльність громадянського суспільства в Росії.