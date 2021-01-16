Свiтовий конґрес українців представив свій січневий «Вісник»

Свiтовий конґрес українців (СКУ) пропонує переглянути найважливіші та найцікавіші події в житті діаспори у січні в черговому випуску свого «Вісника».

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Від гір Кавказу до океанського узбережжя Нової Зеландії: якою була світова українська коляда цього року? Які уроки нам дав 2020 та яку візію 2021 року мають провідники СКУ? Найяскравіші події місяця, відео, світлини, книги й повідомлення, які ви могли проминути – всі є у "Віснику" українською та англійською мовами», - зазначається в повідомленні.

У цьому випуску провід СКУ підбиває підсумки 2020 року, нагадуються важливі для діаспори події 2020 року, розповідається про різдвяні заходи українських громад у світі.

Викладено календар святкування діаспорою важливих дат і річниць у січні та упродовж 2021 року.

У «Віснику» традиційно розміщені новини від українських громад світу. Вшановано пам’ять провідного українського громадського діяча в Російській Федерації, голови української громади Москви «Провісник» Тараса Дудка, якого не стало 3 січня 2021 р.

У січневому випуску також розповідається про книгу «Через вогонь над водою» - мемуари українки з Полтавщини Марії Креховець. Авторка пережила Голодомор та примусові роботи в Німеччині під час Другої світової війни і врешті знайшла свою долю на другому кінці світу - в Новій Зеландії. «Я відчуваю особливий трепет та обов'язок перед тими полтавками, харків'янками й галичанками, усіма українцями та українками, які вже відійшли - щоб їхня подорож "Через вогонь над водою" не заросла плющем забуття. Це історія кожного з нас», - прокоментувала видання регіональна віцепрезидентка СКУ Наталія Пошивайло-Таулер, за ініціативи, організації і фінансової підтримки якої вийшла друком книга.

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У виданні СКУ також дякує своїм жертводавцям за підтримку та закликає всіх надсилати відео і світлини з важливих подій в житті українців, де б вони не жили.

Переглянути вісник українською можна за посиланням, англійською - тут.