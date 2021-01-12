Колядки в ритмі Куби й блюзу, вертеп з Нової Зеландії: як колядували українці в різних країнах

Українсько-канадський гурт Balaklava Blues з Торонто віртуально заколядував для українсьокї громади в ОАЕ та представив старовинні українські колядки у нових ритмах.

Про це повідомляється на сторінці громади в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У часи різдвяних свят не існує жодних кордонів та локдаунів. Цьогоріч спеціально для Української громади ОАЕ колядує українсько-канадський гурт Balaklava Blues з Торонто, Канада, із спеціальним гостем Volo Bedzvin. Колядки, яких ви, скоріш за все, ще не чули! Особливо у ритмах Куби та блюзу», - йдеться у дописі.

Українська співачка, етномузикологиня, учасниця музичного гурту «Balaklava Blues» Марічка Марчик у Фейсбуці розповіла, що музиканти зі своєю сімейною колядою наїздили вже сотні кілометрів по Торонто та околицях, відвідали понад 50 домівок, та отримали «сотні, якщо не тисячу посмішок, сліз радощів та щастя людей, яким ми дарували можливість почути "наживо" колядки та щедрівки з різних регіонів України».

Марчик зауважила: «кошти з нашої коляди підуть на поповнення та опрацювання матеріалів до цифрового архіву "Народні пісні України", над яким я працюю з серпня 2020. Архів побачить світ вже у травні цього року».

Вона подякувала всім, хто підтримав цю важливу справу, і повідомила, що «ще є цілий тиждень, коли ми можемо завітати до ваших подвір'їв та заспівати-заграти для вас колядки-щедрівки».

З відео цьогорічних різдвяних колядувань гурт планує змонтувати кліп.

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В Окленді, Нова Зеландія, також лунали українські колядки і був вертеп. Відповідним відео поділився Свiтовий конґрес українців в Фейсбуці.

Маленькі українці Швейцарії також підготували святковий подарунок до Різдва. відеоролик розміщено на сторінці посольства України в Фейсбуці.

Фото: Balaklava Blues

Відео: Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ, Borshch NZ, Посольство України в Швейцарії