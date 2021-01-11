Українці в Угорщині відзначили Різдво

Згідно з багаторічною традицією, українська громада в Угорщині 7 січня відзначила Різдво Христове, взявши участь у святковій літургії та презентувавши музичні відеопривітання і флешмоб.

Про це повідомляється на сторінці Товариства української культури в Угорщині в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, цього року Різдвяна літургія для українських греко-католиків пройшла традиційно за підтримки Товариства української культури в Угорщині, у будапештському храмі святого Михаїла, що знаходиться на вул. Ваці 47. Молитву провів священик для українців в Угорщині о. Дамян Габорій в супроводі хору «Новус», у виконанні якого наприкінці Служби Божої прозвучали чудові українські колядки, які підхопили всі присутні у церкві.

Українська греко-католицька Різдвяна Літургія Переглянути відео можна за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=2224744744325448.

Для православних українців Божественну Літургію Різдва Христового провів священик Української православної церкви отець Роман Василевич, який на початку листопада з благословіння митрополита Арсенія (Кардамакіса), екзарха Угорщини, Австрії та Середньої Європи, приступив до пастирської діяльності в Угорщині, щоб опікуватися душами вірних Святої Української православної церкви.

Різдвяна Літургія пройшла 7 січня ввечері в Будапешті. Після літургії присутні поспілкувалися зі священником, заспівали колядки, а українські господині пригостили всіх традиційною кутею.

Українська православна Різдвяна Літургія в Будапешті

Українська православна Різдвяна Літургія в Будапешті

Українська православна Різдвяна Літургія в Будапешті

Вранці того ж дня отець Роман провів Різдвяну Літургію в місті Сентеш в Православній церкві св. Миколая.

Українська православна Різдвяна Літургія в Сентеші З нагоди Різдвяних свят українські організації та товариства в Угорщині провели багато цікавих заходів, щоб привітати місцевих українців з цим чудовим святом і привнести всім справжнього святкового настрою.

Державне самоврядування українців Угорщини, Центр української культури та документації в Угорщині та Українська греко-католицька церква в Угорщині до різдвяних свят записали відеопривітання для української громади Угорщини, в якому прозвучав уривок з «Різдв'яного вертепу» (автор М. Кравець) у виконанні Оксани Габорій та української народної колядки «По всьому світу стала новина» (аранжування та музичний супровід - Ференц Бернат) у виконанні Вікторії Бернат, Вікторії Колосової та Вікторії Рудник.

Переглянути відео можна за посиланням: https://www.facebook.com/ukrajinci.hu/videos/479225193252170.

Український Центр Кардинала Гузара в Угорщині та Рідна школа у Будапешті привітали всіх невеликим відеоконцертом, в якому прозвучали колядки у виконанні талановитих вихованців дитячої вокальної студії «SOLOMIA», яку веде викладач Рідної школи, співачка Вікторія Рудник.

Переглянути відео можна за посиланням: https://www.facebook.com/1913269992315936/videos/597269757765576.

Запланований Товариством «Нова Хвиля» флешмоб колядок «Україна колядує - колядує Будапешт» у зв’язку з карантинними обмеженнями відбувся після завершення Різдвяної Літургії в церкві святого Михаїла, під час якого українські колядки пролунали у виконанні всіх присутніх на святі у супроводі чоловічого хору «Новус» та музикантів Уляни Зан і Ференца Берната. Колядка для жителів Будапешта була виконана і перед церквою. Після цього Товариство «Нова Хвиля» пригостилo всіх пиріжками і запросило й наступного року до спільного святкувати.

Флешмоб колядок «Україна колядує - колядує Будапешт»

Подивитись відео можна за посиланням: https://www.facebook.com/novahvylja/videos/2224744744325448.

«Добрий вечір тобі» - під такою назвою Українська асоціація «Єдність» м. Будапешт до цього святкового дня створила відеозапис Вертепу та різдвяних вітань від дітей української діаспори в Угорщині. Діточки показали справжнє вертепне дійство з традиційними різдвяними персонажами та співали колядок біля новорічних ялинок на площі перед Парламентом Угорщини та перед Базилікою св. Іштвана.

Як зазначила Укрінформу голова Української асоціації «Єдність» м. Будапешт Вікторія Петровська, діти українців в Угорщині готувалися до свята. «У повсякденному житті діти користуються здебільшого угорською мовою. Але ми, в свою чергу, намагаємось навчити, прищепити любов до України, докладаємо багато зусиль, аби вони знали і не забували української мови, культури, українських традицій», - зазначила вона.

Також Українською асоціацією «Єдність» було організувано онлайн-подію «Магія Різдва», в рамках якої учасники обмінювались своїми креативними ідеями, рецептами святкових страв, випічки, власноруч створеного різдвяного декору.

З нагоди різдвяних свят Об’єднання «Дім українських традицій» разом з Товариством «Нова хвиля» поділилися відео з майстер-класом по виготовленні Різдвяної зірки, щоб кожен зміг зробити головні символи українського свята самостійно вдома.

Зі свого боку, учасниці жіночого клубу «Горлиця» при ДСУУ приготували для всієї української громади смачну пшеничну кутю, яку кожен вірянин міг отримати після завершення Різдвяних богослужінь у Будапешті в Українській Греко-Католицькій церкві та в Українській Православній церкві.

Крім того, Товариство української культури в Угорщині та молода авторка і виконавиця Уляна Молнар презентували авторську колядку «Нове Різдво».

У підписі під розміщеним на Ютуб-каналі відео Молнар зазначила: «"Нове Різдво" - сучасна українська колядка, "народжена" в Угорщині. Тому ми разом із Товариством української культури в Угорщині вітаємо вас з Різдвом Христовим, дорогі українці. Віримо в кращий час, в новий час — без пандемії та війни. І де б ми зараз не були, нехай це світле свято принесе кожному з нас мир, любов, радість та добро. Христос народився! Славімо його!».

Авторка колядки також висловила вдчність Товариству української культури в Угорщині та його голові Ярославі Хортяні за підтримку проєкту.

Як зазначила директорка Українського центру Кардинала Гузара в Угорщині, видавчиня Уляна Княгинецька, ця «колядка ХХІ століття» стала першою творчою роботою молодої авторки.

Фото: ukrajinci.hu

Відео: Українська Асоціація Єдність, Uliana Molnar Yosypiv