В Нью-Йорку відбувся концерт українських колядок

У самому центрі Мангеттена напередодні Різдва за юліанським календарем відбувся концерт, під час якого лунали українські колядки в сучасній обробці у виконанні «Голосів українського села» та нью-йоркського квартету «Іон».

Мета заходу – зібрати однодумців та кошти на відзначення сторіччя першого виконання «Щедрика» у нью-йоркському Карнегі-центрі, передає Укрінформ з посиланням на відеосюжет Голосу Америки.

Ідея концерту «Колядки. Переосмислення» виникла спонтанно, розповідає співачка американсько-польського походження Ася Мілєжко, яка є пристрасною фанаткою української народної музики, зокрема, різдвяних колядок і щедрівок.

Виконавиця зазначила, що в чаті в Фейсбуці вони обговорювали, як поєднати любов до української народної музики із класичною. «В якійсь момент я зрозуміла, що було б набагато простіше і глибше, якби ми зробили святковий концерт із колядками», - додала співачка.

Мілєжко – співорганізаторка концерту, музичня керівниця колективу «Голоси українського села», художниця-режисерка ансамблю «Іон», який спеціалізується на сучасній концертній музиці. У співпраці цих двох колективів українські різдвяні пісні залунали по-новому.

Через коронавірус реалізовувати проєкт було непросто, додає Мілєжко. Окрім репетицій, викликом для організаторів стало також завдання знайти новий онлайн-формат, який би зацікавив якомога ширшу аудиторію. Так виникла ідея транслювати та записати концерт у форматі 3D.

«Мені дуже подобається така іновація, але основне є коріння українське», - зазначила президентка громадської організації «Разом» Дора Хом’як, яка підтримала ініцітиву проведення концерту. Вона переконана: такі спільні проєкти показують цінність української культури для світу.

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Ключовою композицією концерту стала пісня «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, яка вже давно є однією з найбільш відомих різдвяних пісень у світі. Та її включення до програми має й інше значення. Справа у тому, що у 2022 році виповнюється 100 років від першого виконання «Щедрика» у нью-йоркському Карнегі-хол, і «Разом» планує відзначити цю подію.

«Це є феноменальна можливість, аби відсвяткувати сучасну Україну, майбутню Україну, бувшу Україну, Америку», - зазначила Хом’як і закликала різні організації підключатися до цієї справи.

Керівниця «Разом» додає: проєкт дуже амбітний, адже навіть за гроші отримати дозвіл виступати в Карнегі-центрі непросто. «Разом» вже підготувала заявку, яку планує подати найближчим часом.

Хом’як сподівається, що проєкт буде підтримано, і століття потому легендарний «Щедрик» знову пролунає на одній з головних сцен Сполучених Штатів.

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Відео: Голос Америки, Альбіна Позднякова