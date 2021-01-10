В СКУ висловили співчуття з приводу смерті провідного українського громадського діяча в РФ Тараса Дудка

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив глибоку скорботу та співчуття з приводу відходу у вічність 3 січня провідного українського громадського діяча в Російській Федерації, голови української громади Москви «Провісник» Тараса Дудка.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Смерть Св. Пам’яті Тараса Дудка є болючою втратою як для його родини та української громади у Російській Федерації, так і для СКУ та для всього світового українства, яке пам’ятає покійного як великого українського патріота, колишнього провідника Об‘єднання Українців Росії, складової організації СКУ, ліквідованої російською владою», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Як додали в СКУ, «Тарас Дудко залишиться в нашій пам’яті як людина, чиє життя було нерозривно пов’язане з розбудовою української громади в Росії та зі збереженням і пропагуванням на її терені українських національних цінностей, зокрема української мови та культури».

Зазначається, що, будучи відомим доктором медичних наук та академіком, Дудко знаходив у своєму серці місце для активної громадської праці та особистим прикладом надихав до неї інших. Він «неодноразово був учасником конґресів та Річних загальних зборів СКУ і своїм досвідом долучалися до вироблення його дорожньої карти в захисті інтересів світового українства та нашої духовної Батьківщини України».

За невтомну працю на ниві розбудови українського громадського життя в діаспорі та підтримку України Дудко був нагороджений державними відзнаками України, а СКУ нагородив його своєю почесною грамотою.

«Провід і членство СКУ глибоко сумують у зв’язку з відходом у вічність Св. Пам’яті Тараса Дудка та моляться за упокій його душі. Вічна йому пам’ять!», - додали в СКУ.

Українські організації Росії висловили глибокий сум у зв’язку з відходом у вічність палкого патріота України, відомого українського громадського діяча в Росії Тараса Дудка.

«Український рух Росії втратив одного з головних своїх рушіїв», - зазначили в пресслужбі Об’єднання українців Росії.

«Українські організації висловлюють співчуття рідним небіжчика і складають пошану патріоту України, носієві українського духу Тарасу Дудку, який був і залишиться прикладом жертовного служіння Україні», - зазначається в повідомленні.

Прощання з Тарасом Дудком відбулося 8 січня.

Як повідомляється, Тарас Миколайович Дудко народився у Києві. Закінчив Київський медичний інститут (1963), філософський факультет Київського університету ім. Т. Шевченка (1968).

Від 1964 р. працював у Москві лікарем-психіатром, доктор медичних наук, академік Російської академії природничих наук. Довгий час працював в НДІ наркології, був завідуючим відділу наркології, директором Інституту реабілітації, розвивав реабілітаційний напрям.

Дудко є засновником нового наукового напряму — реабітологія і реабілітація наркологічно хворих. У 1995 р. він заснував Центр медичної реабілітації і корекції особистості і медичний фонд лікувальної реабілітації ім. І. Стрільчука.

Любов до України, української культури, українського слова привели Дудка в український рух Росії, де він зайняв одне з чільних місць. В першій українській громадській організації на території сучасної Росії товаристві шанувальників української культури «Славутич» Дудко був заступником голови товариства, працював поруч з космонавтом-українцем П. Поповичем, який займав посаду президента товариства.

Багато сил Дудко доклав для збереження спадку видатного українського режисера О. Довженка, якому доводився небожем. Разом з братом він збирав особисті речі, творчі матеріали Олександра Петровича, виступав з розповідями про нього, був засновником і меценатом незалежного видання українців Росії «Провісник: Довженківський літературно-художній науково-популярний і громадсько-політичний альманах» (2002).

Дудко послідовно боровся за права і демократичні свободи українців Росії. У 2012 р. він був обраний головою Об’єднання українців Росії і незважаючи на наперед визначений результат вступив в нерівну боротьбу з російською юстицією за збереження організації. У 2018 р. він увійшов в число засновників нової української організації в Росії «Український конгрес», реєстрація якої в нинішніх російських реаліях була схожа на боротьбу Дон Кіхота з вітровими млинами – російська юстиція шість разів відмовила в реєстрації.

Т. Дудко надзвичайно чутливо ставився до іміджу України, сповідував кредо «Імідж України через професіоналізм і патріотизм» і виступав з нещадною критикою пристосуванців, які своєю діяльністю шкодили Україні. Так він вважав, що Культурний центр України в Москві не виконує покладену на нього місію, і відсутність радикального оновлення діяльності Культурного центру та зміни концепції його роботи взагалі ставлять питання про доцільність подальшого існування цієї установи для України.

Дудко брав активну участь у світовому українському русі, був учасником Всесвітніх форумів українців, IX, X, XI Світових Конгресів Українців (СКУ).

За активну громадську діяльність був нагороджений українським орденом «За заслуги» ІІІ ст., вищою нагородою СКУ медаллю святого Володимира.

Зауважується, що серед громадського активу Росії Дудко здобув повагу і високий авторитет. Його тверда принципова позиція в громадсько-політичних питаннях поєднувалась зі скромністю, уважним, чуйним ставленням до людей.

Як зазначається, урну з прахом Тараса Дудка доправлять в Україну. «Там він знайде притулок на рідній українській землі», - зауважили в пресслужбі Об’єднання українців Росії.

Фото: Укрінформ, ukrainianworldcongress.org