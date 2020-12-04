Вийшла друком книга мемуарів українки з Нової Зеландії про війну, Голодомор і поселення за океаном

Спогади полтавки з Нової Зеландії Марії Креховець «Через вогонь над водою» про життя початку ХХ століття в Україні, громадянську війну, Голодомор та поселення за тисячі кілометрів від Батьківщини вийшли друком українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила віцепрезидентка Світового конгресу українців у регіоні Південної півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок в Австралії Наталія Пошивайло-Таулер, яка опікувалася виданням книги.

«Дорогі друзі, прихильники, майбутні читачі і всі, хто мене підтримував у проєкті видання мемуарів «Через вогонь над водою». Книга вийшла друком у видавництві «Коло». Це був цікавий і позитивний досвід, мобілізація зусиль, і здійснення мрії», - зазначила Пошивайло-Таулер.

За її словами, усім, хто зробив передзамовлення, книгу надішлють найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, мемуари Марії Креховець раніше були опубліковані англійською мовою, їх переклав і видав син Марії Креховець Олег.

Історія мемуарів Марії Креховець сягає багатьох десятиріч, розповіла Пошивайло-Таулер. Ще будучи молодою жінкою в таборі переміщених осіб (DP) біля міста Маґдебург в Німеччині, Креховець почала писати щоденники. І так рік за роком назбиралося 12 зошитів. В старшому віці українка надрукувала мемуари на друкарській машинці. А вже після смерті жінки в Новій Зеландії ці щоденники її чоловік Василь Креховець передав Пошивайло-Таулер.

«Моя місія - через унікальні мемуари полтавки пані Марії відкрити світу життя українки з початку ХХ століття на мальовничому полтавському хуторі через події громадянської війни, Голодомор, вивезення на роботи до Німеччини та поселення в Новій Зеландії», - зауважила віцепрезидентка СКУ.

За її словами, замовлення на книгу вже надходять з усього світу. Більше інформації про книгу, щодо оформлення передзамовлення тощо можна знайти на сторінці проєкту в Фейсбуці.

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Пошивайло-Таулер в період 2010-2013 рр. була головою Об'єднання українців в Новій Зеландії (Північні регіони) і з тих часів знайома з історіями емігрантів, колекціями книг з таборів переміщених осіб та іншими пам’ятними речами.

Починаючи з початку 2000-х рр., Пошивайло-Таулер проводить дослідження на тему української імміграції до Нової Зеландії. Її першу розвідку на цю тему було надруковано у 2004 році, з тих пір публікації періодично з'являються в різних часописах.

Фото: Книга Мемуарів - Через Вогонь Над Водою в Фейсбуці