Освітяни діаспори на вебінарі розкажуть про новий підручник з української як іноземної

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) запрошує 5 грудня на вебінар, на якому говоритимуть про новий підручник з української як іноземної (середній рівень) із серії «Яблуко».

Про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, онлайн-захід «Жовте "Яблуко": як подавати, з чим їсти (про новий підручник з української як іноземної для середнього рівня)» організований у рамках проєкту СУОД «Підвищення рівня професійних компетентностей учителя української школи за кордоном» і відбудеться у співпраці з Українським католицьким університетом і Школою української мови і культури УКУ, Львів.

Під час заходу про новий підручник з вивчення української мови як іноземної «Яблуко. Середній рівень» розкажуть його співавторки, кандидатки філологічних наук Ксенія Бородін та магістерка філології Наталія Бартків.

«Ця книжка ще не вийшла в світ, перебуває на етапі друку, а з нами авторки поділяться, чим здивує найновіший підручник з української як іноземної (середній рівень) із чудової серії "Яблуко"», - зазначили в СУОД.

Фото: Yabluko Books, Спілка Українських Освітян Діаспори