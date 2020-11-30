Українці в США працюють над тим, аби тема Голодомору стала частиною освітньої програми

В США українці поставили собі за мету зробити тему про Голодомор-геноцид в Україні 1932-33 рр. частиною загальної середньої освіти, поширюючи знання про цю трагедію серед широкого загалу.

Про те, як саме діаспора намагається це зробити і що ускладнює процес, розповідається в відеосюжеті Голосу Америки, передає Укрінформ.

«Для багатьох американців українського походження поширення знань про Голодомор вже не одне десятиліття є вкрай важливою місією. Один із шляхів, який дозволяє досягнути цю непросту мету, – включення теми до шкільної програми з історії у американських школах. Саме таку ціль кілька років тому поставив собі Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом», - йдеться у відео.

Мета досить амбітна та потребує багато часу, адже, на відміну від України, де освітні програми централізовані, в Сполучених Штатах навчальні курси пишуться та затверджуються місцевими відділами освіти. «Кожен штат та кожна школа навіть свої має правила гри», - зазначив голова комітету Михайло Савків, додаючи, що тому, на жаль, цей шлях буде тривати трошки довше, ніж би хотілося.

Доріс Дужий – одна з активісток, яка допомагає комітету. Дужий – освітянка, мешкає у штаті Мічиган. Впродовж багатьох років вона викладала тут світову та американську історію. І не один рік домагалася того, аби у програму з вивчення історії в школах Мічигану був включений розділ про геноциди ХХ століття.

Вона розповіла, що у 2016-му губернатор штату запровадив обов’язкове вивчення теми геноциду ХХ століття у державних школах. «Голодомор підпадає під це поняття. Зараз є кілька версій уроків, які публікувалися протягом багатьох років і які постійно оновлюються. Мої конкретні плани уроків з моїм комітетом, які ми писали, опубліковані на вебсайті, і будь-який вчитель Мічигану може зайти на сайт, в пошук ввести слово «геноцид» і отримати інформацію про Голодомор», - пояснює Дужий.

Створивши шкільну програму в своєму штаті, Дужий вирішила не зупинятися на Мічигані та запропонувала Національній раді соціальних наук проводити вебінари про Голодомор для їхніх вчителів.

За словами Дужий, дев'ять з десяти вчителів на семінарах не чули про Голодомор. «Тому ми були в захваті, коли Національна рада вирішила співпрацювати з нами та провести вебінар», - зазначила активістка.

Савків та Дужий за підтримки Національної ради провели вже два семінари: один – загальнонаціональний, другий – для вчителів Техасу.

Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору геноцидом додає, що під час лекції вчителі мали змогу ставити запитання. Він розповідає, що учителі хотіли знати не тільки про Голодомор, але і про роботу Комітету з визнання Голодомору геноцидом, українську громаду та чому для українців так важливо поширювати знання про Голодомор, і висловили готовність розповідати про це учням.

Окрім лекцій, Савків та Дужий також передали вчителям навчальні матеріали, зокрема, підручник про Голодомор та плани уроків.

Савків каже, що пандемія та зустрічі онлайн значно спростили організацію заходів. Адже тепер не потрібно фізично збирати вчителів.

У найближчі кілька місяців комітет планує провести ще низку вебінарів для вчителів інших штатів. Мета – охопити викладачів з усіх 50 штатів США.

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Дужий додає, що під час вебінарів вони просять вчителів займати більш активну позицію щодо включення теми Голодомору до шкільної програми. «Ми заохочуємо їх іти до своїх шкільних рад, звертатися до керівництва та говорити: ось ця інформація, яку ми хочемо презентувати учням», – пояснює вона.

Активістка визнає, через специфіку системи освіти в Сполучених Штатах попереду – непроста та довга дорога. Проте активісти крок за кроком готові долати її, аби якомога більше американських учнів на запитання: «Що таке Голодомор?» не знизували плечима, а відповідали, що це страшна сторінка світової історії, коли були замордовані мільйони українців.

Фото: Офіс Президента

Відео: Голос Америки