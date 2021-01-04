В СКУ закликають підтримати українських виробників у новому році

Світовий конґрес українців (СКУ) захочує діаспору в новому, 2021, році підтримати українських виробників, купуючи їхню продукцію.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У новому році здивуйте друзів та коханих, зігрійте їхні серця подарунками, зробленими в Україні. Відстежуйте товари українських виробників у своїх місцевих магазинах, купуйте до свят – українське», - йдеться в дописі.

У грудні в СКУ запропонували поділитися ідеями подарунків до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва від українських виробників у всьому світі, підтримавши їх таким чином у період пандемії.

«Ділімося ідеями гостинців, адже купувати і дарувати українське - це підтримувати рідне», - заохотили в Світовому конґресі українців.

Більше інформації пропонувалося знайти, зокрема, за хештегом #ShopUkrainian2020.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців