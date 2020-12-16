В СКУ пропонують підтримати українських виробників у світі, готуючись до зимових свят
Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) запропонував поділитися ідеями подарунків до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва від українських виробників у всьому світі, підтримавши їх у період пандемії.
Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.
«Через пандемію скасовано багато рейсів до наших рідних. Та для святого Миколая кордонів немає. В цьому році Миколай підтримує українських виробників у всьому світі! Допоможімо йому обрати особливі подарунки від українських виробників. Ділімося ідеями гостинців, адже купувати і дарувати українське - це підтримувати рідне», - заохотили в СКУ.
Більше інформації можна буде знати, зокрема, за хештегом #ShopUkrainian2020.
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців