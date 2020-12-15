На різдвяному ярмарку в Італії збирали кошти для українських захисників

В італійській столиці відбувся щорічний Різдвяний благочинний ярмарок при Патріяршому Прокатедральному соборі Святої Софії м. Рим, на якому активісти збирали кошти для українських воїнів.

Про це повідомила активістка Мар'яна Тріль (Mariana Tril) на сторінці Оргкомітет Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми з волонтерами зібрали 460 євро для потреб війська та на лікування потребуючих. Дякуємо кожному, хто долучився», - зазначила Тріль.

Вона висловила вдячність всім парафіянам Прокатедрального собору Святої Софії та особисто отцю Марку Семегену (Marco Semehen) за проведення вже традиційного щорічного благодійного ярмарку. На ньому можна було придбати, зокрема, різдвяні та ялинкові прикраси, подарунки до свят, смаколики тощо.

«Якщо ваша ялинка потребує додаткових прикрас, ви ще не знайшли всі подарунки для помічників святого Миколая або ж раптом досі не написали листа - все це ви знайдете на щорічному благочинному ярмарку при Соборі Святої Софії у Римі у неділю 13 грудня», - написала раніше Тріль в соцмережі.