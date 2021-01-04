У Світовому конґресі українців підбили підсумки 2020 року

У Світовому конґресі українців (СКУ) підсумували досягнення року, що минув.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Пригадаймо шлях, який ми пройшли разом, моменти і досягнення, що зробили нас сильнішими. А це: підтримка успішної демократичної України; зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України; розбудова українських громад у світі; вшанування історичної пам'яті, освітні проєкти та інші численні ініціативи», - йдеться у дописі.

Переглянути відеозвіт з підсумками 2020 року можна за посиланням.

В СКУ побажали «миру, злагоди, здоров'я і процвітання кожній українській родині, громаді та організації, всім українцям та друзям України у 2021».

У Світовому конґресі українців також побажали «сил і мужності захисникам, які зустрічають цей Новий рік на передовій».

«2020-й був роком надзвичайних викликів, але також роком надії і життєстійкості. Пишаюся тим, як наші світові українські громади, об’єднані СКУ, згуртувалися для взаємодопомоги та підтримки України», - підсумовала Купріянова.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців