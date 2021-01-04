У Світовому конґресі українців підбили підсумки 2020 року

У Світовому конґресі українців підбили підсумки 2020 року

Укрінформ
У Світовому конґресі українців (СКУ) підсумували досягнення року, що минув.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Пригадаймо шлях, який ми пройшли разом, моменти і досягнення, що зробили нас сильнішими. А це: підтримка успішної демократичної України; зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України; розбудова українських громад у світі; вшанування історичної пам'яті, освітні проєкти та інші численні ініціативи», - йдеться у дописі.

Переглянути відеозвіт з підсумками 2020 року можна за посиланням.

В СКУ побажали «миру, злагоди, здоров'я і процвітання кожній українській родині, громаді та організації, всім українцям та друзям України у 2021».

У Світовому конґресі українців також побажали «сил і мужності захисникам, які зустрічають цей Новий рік на передовій».

Свої побажання на 2021 рік висловили, зокрема, президент Світового конґресу українців Павло Ґрод, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова, регіональні віцепрезиденти СКУ Павло Садоха, Віра Коник.

«2020-й був роком надзвичайних викликів, але також роком надії і життєстійкості. Пишаюся тим, як наші світові українські громади, об’єднані СКУ, згуртувалися для взаємодопомоги та підтримки України», - підсумовала Купріянова.

Читайте також: Павло Ґрод: На 2021 рік ми покладаємо багато сподівань

Крім того, в СКУ на Фейсбук-сторінці повідомили, які важливі річниці та дати готуються відзначати в новому, 2021 році.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-