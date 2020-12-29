Павло Ґрод: На 2021 рік ми покладаємо багато сподівань

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод сподівається, що у прийдешньому році вдасться пропрацювати всі заплановані ініціативи в рамках діяльності української світової громади.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в інтерв’ю у програмі австралійського суспільного мовника SBS.

«Є багато сподівань. Ми сподіваємося, що буде примножуватися мир в Україні, особливо щоби наші хлопці й дівчата не гинули на фронті», - сказав Ґрод.

Очільник СКУ зазначив, що в цілому організація сподівається на втілення двох ключових ініціатив у 2021 році.

Президент СКУ Павло Ґрод

Першою з них є впровадження українською владою закону про множинне громадянство, аби представники української діаспори могли безпосередньо впливати на розбудову України, працюючи на державній службі.

«Якщо ми хочемо дійсно реформувати Україну, то важливо, щоби діаспора могла брати участь у державній службі», - заявив Ґрод.

Другим ключовим завданням у прийдешньому році президент СКУ назвав створення програми повернення молоді на батьківщину «щоб поверталися і займалися важливою роботою, щоб вони самі вчилися і запалювалися тим українським духом, і щоб вони допомогли Україні».

Окрім цих основних напрямків роботи, Павло Ґрод наголосив на важливості підтримки України на міжнародному рівні в наступному році, а також висловив надію, що Росія поверне політичних в’язнів, яких «ще є дуже багато в російських колоніях».

Насамкінець, очільник Світового конгресу українців у контексті світової пандемії коронавірусу, яка буквально паралізувала численні сфери діяльності людства, висловив сподівання можливості зустрічі представників світового українства в рідній країні в серпні на святкуванні 30-ї річниці Незалежності нашої держави.

«Маю надію, що ми вже зможемо збиратися, і що ця жахлива пандемія нас покине», - резюмував Ґрод.

Втім, попри всі негаразди, які принесла пандемія, президент СКУ відзначив, що ефективність роботи українських організацій не зменшилася, а, навпаки, «український світ став, я би сказав, тіснішим, бо ми тепер частіше маємо нагоду, як зараз, зустрічатися на екрані».