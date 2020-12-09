Свiтовий конґрес українців представив свій черговий вісник

Про діяльність Світового конґресу українців (СКУ) та найважливіши події з життя світових українських громад у листопаді та грудні розповідається у віснику СКУ.

Переглянути його можна за посиланням на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У випуску, зокрема, говориться про проведення Ukrainian Reform Conferences, в рамках якого президент СКУ дискутував про впровадження реформ в Україні разом із віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, заступницею генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Єврокомісії Катариною Матерновою та ін.

Згадується про обговорення питань співпраці президентом СКУ Павлом Ґродом та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Нагадується про роботу Міжнародної місії СКУ та УККА зі спостереження за місцевими виборами в Україні, зі звітами яких можна ознайомитися на сайті СКУ.

Розповідається про відзначення річниці Революції Гідності. Також українці та друзі України в усьому світі вшанували пам’ять жертв Голодомору на віртуальних подіях, у молебнах, під час церемоній, конференцій та зустрічей.

Зазначається, що напередодні 87 роковин Голодомору вперше в Україні відкрилася всесвітньо відома виставка «МАРІЯ». Виставка експонуватиметься в Києві в Музеї Голодомору-геноциду до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.

Знаковим цього року стало оголошення нового проєкту СКУ – Міжнародної мережі нащадків жертв Голодомору, спрямованої на те, щоб передати цю історію майбутнім поколінням та об’єднати кровних родичів тих, хто вижив під час Голодомору.

Крім того, розповідається про відзначення Конґресом українців Канади 80-ї річницї з часу заснування, проведення віртуальної майстерні за участі ряду українських послів, новини з життя українських громад світу тощо.