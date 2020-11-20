Кулеба запропонував СКУ долучитися до розробки нової політики щодо закордонного українства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Світовому конґресу українців взяти участь у розробці нової державної політики щодо закордонного українства.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, відповідну пропозицію Кулеба озвучив під час розмови по відеозв’язку з президентом СКУ Павлом Ґродом.

«Дмитро Кулеба висловив переконання, що Україна потребує нової ефективної державної політики щодо закордонного українства. Він поінформував Павла Ґрода, що МЗС вже почало роботу над її створенням та запрошує СКУ, як провідну організацію закордонного українства, взяти активну участь у її розробці спільно з міністерством», - йдеться у повідомленні.

Очільник зовнішньополітичного відомства запевнив у незмінності пріоритетів МЗС у взаємодії зі СКУ та закордонним українством. Серед них Кулеба, зокрема, назвав захист України від російської агресії, розбудову економічно успішної України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, підтримку прав закордонних українців, українського шкільництва за кордоном, популяризацію української мови, міжнародне визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Співрозмовники приділили окрему увагу темі захисту українських громад у Росії, протидії утискам Кремлем права українців на збереження власної національної ідентичності та домовилися посилити спільну боротьбу проти цих репресивних дій з метою змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права і визнаних демократичних норм у питанні захисту прав національних меншин.

Крім того, міністр окремо подякував СКУ та Українському конґресовому комітету Америки (УККА) за організацію міжнародної місії зі спостереження за місцевими виборами в Україні, відзначивши цей внесок у зміцнення української демократії.

Кулеба також висловив співчуття у зв’язку з відходом у вічність невтомної активістки української громади Канади, віцепрезидентки СКУ, голови СФУЖО, відомої меценатки й успішної бізнесвумен Анни Кісіль.

«Анна Кісіль щиро та енергійно підтримувала численні проєкти з відродження національної духовної і культурно-мистецької спадщини, провадила активну просвітницьку і благодійну діяльність. Ми назавжди вдячні за її внесок у відродження української культури, ідентичності, збереження національної пам’яті», - сказав Кулеба.

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Фото: пресслужба МЗС