СКУ привітав Конґрес українців Канади з 80-річчям

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав Конґрес українців Канади (КУК) з 80-річчним ювілеєм.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щиро вітаємо Конґрес українців Канади з 80-літтям! Конґрес українців Канади представляє інтереси понад 1,4-мільйонної української громади Канади та є співзасновником Світового конґресу українців. Вдячні усім будівничим КУК за їх велику працю в Канаді, на міжнародному рівні та за потужну підтримку України», - зазначили в СКУ.

Як нагадується на сайті СКУ, 7-8 листопада 2020 року Конґрес українців Канади святкує 80-ту річницю з часу заснування. Саме в ці дні, у 1940 році, відбулися установчі збори Комітету українців Канади, що вже упродовж першого десятиліття об’єднав більшість українських організацій в Канаді, а згодом, у 1967-му, став однією з організацій-засновників Світового конґресу українців.

В СКУ зауважили, що внесок, який зробив Конґрес українців Канади у проєкти з підтримки, захисту та розбудови України – унікальний. Розповідається, що ще за часів СРСР КУК лобіював інтереси українців, підтримував українських біженців та дисидентів, поширював правду про історію України та Голодомор. Десятиріччями українська мова, культура і традиції бережуться та розвиваються в Канаді завдяки постійній праці КУК. Українські садочки і школи, гуртки, культурні та молодечі організації, старечі будинки пов’язані міцними мережами взаємної підтримки членів КУК. Чи не найбільше ілюструє впливовість та потужність КУК підтримка України Канадою у найскладніші часи, російсько-української війни та окупації Криму.

«Маючи 80-літню історію, сьогодні КУК представляє потужну громаду, яка єднає понад 1,4 мільйона українців. Це одна з найбільш впливових і потужних складових організацій СКУ, яка протягом восьми десятиліть дбає про інтереси українсько-канадської громади, достойно представляє її перед урядом Канади, а також відстоює інтереси України та всього українського народу», - зазначили в СКУ.

Президент СКУ Павло Ґрод віддав велику шану всім будівничим КУК, зокрема нинішньому президенту Олександрі Хичій, та щиро подякував за плідну співпрацю з СКУ.

«Як колишній президент та активний представник української канадської громади, я хотів би висловити величезну вдячність і признання Конґресу українців Канади, його складовим організаціям та провідникам за вашу самовіддану та невтомну працю. Вам є чим пишатися: від побудови могутньої та згуртованої громади до того, щоб стати важливим голосом на підтримку України перед лицем російської агресії. Як організація-засновник та провідний член Світового конґресу Українців, вже понад 8 десятиліть КУК є взірцевим прикладом для нашої глобальної спільноти. Многая літа, КУК!» - зазначив Ґрод у привітальному зверненні.

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Як зазначається, про унікальні проєкти допомоги Україні президент КУК Олександра Хичій розповіла під час першого віртуального форуму СКУ «Єднаємось Україною», що відбувся 17 листопада.

Діяльність КУК та його президентки Хичій також презентує відео.

Фото: ucc.ca, UCC National - Ukrainian Canadian Congress

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців