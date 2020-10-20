СКУ провів перший  віртуальний  форум «Єднаємось Україною» 

Днями відбувся перший віртуальний форум Світового Конґресу Українців (СКУ) «Єднаємось Україною».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт СКУ.

Унікальна онлайн-подія пройшла у прямому ефірі суспільних телеканалів UA:КУЛЬТУРА та UA:ПЕРШИЙ, а також онлайн. В межах глобальної дискусії учасники обговорили, що найбільше єднає українців.

Спікерами форуму виступили Борис Ґудзяк, Архиєпископ-Митрополит Філадельфійський Української греко-католицької церкви в США, Голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Української креко-Католицької церкви та президент Українського католицького університету; Оксана Линів, перша запрошена жінка-диригент Байройтського оперного фестивалю, Німеччина, засновниця та арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, 2017-2020 головна диригентка Опери та Філармонійного оркестру м. Ґрац, Австрія; Наталія Яресько, виконавчий директор Ради з фінансового нагляду та управління Пуерто-Рико, Міністр фінансів України 2014-2016 років.

«Українська громада поза межами України тримається там, де вже майже півтора століття існують українські церкви. Нас тримає разом молитва, нас тримає разом радість. Часто заклики до патріотизму є дещо моралізаторськими, менторськими, але патріотизм – це висока чеснота, і до неї треба прагнути. Проте нам треба також усвідомлювати, що бути українцем є добре і радісно. Ми маємо почуття гумору, пісню, танець, витончений естетичний смак. Саме таке пережиття здорового, усміхненого, об’єднаного українства я досвідчував з дитинства. Іншими словами, щоб бути добрим і щасливим українцем, треба бути доброю, щасливою людиною», - зазначив Борис Ґудзяк.

Оксана Линів розповіла, що бачить свою місію у тому, щоб через свою професійну діяльність доносити меседжі української культури далеко у світ.

«У моїх гастрольних програмах із різними колективами світу є величезна кількість творів українських композиторів, які вперше звучать у Західній Європі», – розповіла вона.

За словами Наталії Яресько, свої знання та навички вона привезла в Пуерто Рико.

«Вся моя кар’єра в приватному та державному секторі була побудована на досвіді роботи в Україні. Сьогодні я привезла ці знання та навички в Пуерто Рико. Мій український досвід 2014-2016 років став дуже важливим і тут. Це гордість – розуміти, що українські реформи вважаються прикладом для інших», – поділилась власним досвідом Яресько.

Співведучі форуму Вікторія Гринчишин – співзасновниця центру Анни Київської у Франції та Президент СКУ Павло Ґрод, а також герої відеосюжетів розкрили теми культурної дипломатії, шкільництва, молодіжних організацій, допомоги Україні і разом з глядачами, обговорили питання, які найбільше єднають українців світу: мова, культура, історія, віра, протидія агресору.

Героями відеосюжетів стали видатні діячі діаспори з усього світу: почесний консул України у Монреалі – президент СКУ (2008-2018) Евген Чолій, перший віцепрезидент Світового Конґресу Українців Стефан Романів, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ Оксана Левицька, президент Конґресу Українців Канади Олександра Хичій, регіональний віцепрезидент СКУ Наталя Пошивайло-Таулер, віцепрезидентка СКУ - СЕО Horizon Capital, Олена Кошарна та інші активісти й провідники діаспорних громад.

«Форум «Єднаємось Україною» має новий формат і використовує нові платформи, що дає нам можливість на весь світ транслювати, ким ми є, чим ми займаємось, яку шалену роботу виконує українське світове товариство, як ми єднаємось у цілому світі, як допомагаємо Україні та як співпрацюємо з нею. Запрошуємо світове українство на наступний форум 25-26 серпня 2021 року до Києва, що відбудеться з нагоди 30-ліття відновлення незалежності України», - підсумував президент СКУ Павло Ґрод.

Фото: СКУ