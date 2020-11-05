Представник СКУ та мовний омбудсмен обговорили співпрацю в сфері мови і культури

Директор представництва Світового конґресу українців (СКУ) Сергій Касянчук та Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь провели 4 листопада робочу зустріч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Сторони обмінялися інформацією щодо своєї діяльності у питаннях української мови і культури та окреслили ряд напрямків і проєктів в Україні та в світі», - йдеться у дописі.

У свою чергу, Кремінь повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, що на зустрічі з Касянчуком, «який чи не першим повідомляє про події в Україні двадцятимільйонній українській діаспорі», обговорили питання подальшої співпраці.

Мовний омбудсмен зауважив, що «за згуртованістю світового українства - краще майбутнє!».

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Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців