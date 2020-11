У Північній Македонії дипломати і діаспора вшанували пам’ять жертв Голодомору

Посольство України в Північній Македонії та представники української громади віддали шану пам’яті жертвам Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці диппредставництва.

Співробітники посольства разом з головою Об'єднання українців ім.Лесі Українки Олександром Урбановичем молитвою вшанували пам’ять жертв страшної трагедії 1932-1933 років в Україні.

Посол України Наталія Задорожнюк передала Урбановичу книгу «Міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування пам’яті жертв» для української діаспори в Македонії.

«Мільйони вбитих голодом українців, десятки мільйонів ненароджених дітей. Cтрашний геноцид проти українського народу. Пам'ятаємо. Ніколи знову», - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia