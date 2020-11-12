В Канаді в День пам’яті вшанували українських ветеранів війн і воїнів сьогодення

В Українсько-канадському меморіальному парку м. Торонто в рамках відзначення Дня пам’яті днями відбулося вшанування канадців, у тому числі українського походження, що загинули під час Другої світової війни, а також у війнах та конфліктах, в яких Канада брала участь.

Цією церемонією її учасники вшанували також всіх українських воїнів, які сьогодні ведуть боротьбу на Сході України за незалежність та територіальну цілісність нашої країни, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Генерального консульства України в Торонто.

У церемонії покладання вінків до пам’ятника Невідомому воїну взяли участь представники уряду Канади, провінції Онтаріо, мерії міста Торонто, а також Генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко.

Цьогорічна церемонія до Дня пам’яті організована Конгресом українців Канади - філією в Торонто та Українською асоціацією ветеранів війни Канади і фінансована Фундацією Тараса Шевченка, йдеться на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) в Фейсбуці.

«Ця меморіальна церемонія визнає жертви наших солдатів, важку працю наших ветеранів та постійну службу наших чинних воїнів Збройних Сил тут, в Канаді та в Україні», - йдеться у дописі.

Присутні, зокрема, помолилися за усіх тих, хто загинув у різний час в боях за Канаду й Україну, а також за українських бійців, які нині захищають територіальну цілісність та державний суверенітет України. Над меморіалом полинув тужливий лемківський плач «Пливе кача». В рамках церемонії відбулося покладання вінків, виступи учасників, пролунали Гімни України та Канади.

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Як повідомляв раніше президент Української асоціації ветеранів Канади Андре Сочанівський , за підрахунками, понад 40 тисяч українців Канади проходили службу у збройних силах Канади у Другій світовій війні, приблизно кожен десятий канадський українець воював за Канаду.

Як повідомлялося, 102 роки тому, 11 листопада 1918, завершилася Перша світова. День її закінчення в багатьох країнах колишньої антинімецької коаліції є державним святом (Remembrance Day, День пам’яті), і він присвячений всім ветеранам воєн, живим і вбитим на полях бойовиськ.

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День пам'яті вперше відзначили в 1919-му році в усіх країнах Британської Співдружності.

Фото: Конгрес українців Канади, Mykola Swarnyk

Відео: Kontakt Ukrainian Television Network