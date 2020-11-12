В Канаді в День пам’яті вшанували українських ветеранів війн і воїнів сьогодення

В Канаді в День пам’яті вшанували українських ветеранів війн і воїнів сьогодення

Фото, відео
Укрінформ
В Українсько-канадському меморіальному парку м. Торонто в рамках відзначення Дня пам’яті днями відбулося вшанування канадців, у тому числі українського походження, що загинули під час Другої світової війни, а також у війнах та конфліктах, в яких Канада брала участь.

Цією церемонією її учасники вшанували також всіх українських воїнів, які сьогодні ведуть боротьбу на Сході України за незалежність та територіальну цілісність нашої країни, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Генерального консульства України в Торонто.

У церемонії покладання вінків до пам’ятника Невідомому воїну взяли участь представники уряду Канади, провінції Онтаріо, мерії міста Торонто, а також Генеральний консул України в Торонто Олександр Шевченко.

Цьогорічна церемонія до Дня пам’яті організована Конгресом українців Канади - філією в Торонто та Українською асоціацією ветеранів війни Канади і фінансована Фундацією Тараса Шевченка, йдеться на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) в Фейсбуці.

«Ця меморіальна церемонія визнає жертви наших солдатів, важку працю наших ветеранів та постійну службу наших чинних воїнів Збройних Сил тут, в Канаді та в Україні», - йдеться у дописі.

Присутні, зокрема, помолилися за усіх тих, хто загинув у різний час в боях за Канаду й Україну, а також за українських бійців, які нині захищають територіальну цілісність та державний суверенітет України. Над меморіалом полинув тужливий лемківський плач «Пливе кача». В рамках церемонії відбулося покладання вінків, виступи учасників, пролунали Гімни України та Канади.

Як повідомляв раніше президент Української асоціації ветеранів Канади Андре Сочанівський, за підрахунками, понад 40 тисяч українців Канади проходили службу у збройних силах Канади у Другій світовій війні, приблизно кожен десятий канадський українець воював за Канаду.

Як повідомлялося, 102 роки тому, 11 листопада 1918, завершилася Перша світова. День її закінчення в багатьох країнах колишньої антинімецької коаліції є державним святом (Remembrance Day, День пам’яті), і він присвячений всім ветеранам воєн, живим і вбитим на полях бойовиськ.

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День пам'яті вперше відзначили в 1919-му році в усіх країнах Британської Співдружності.

Фото: Конгрес українців Канади, Mykola Swarnyk

Відео: Kontakt Ukrainian Television Network

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