Зеленський привітав військових США українського походження з Днем ветеранів

Президент України Володимир Зеленський привітав ветеранів Збройних сил США українського походження з Днем ветеранів, який 11 листопада відзначають у США.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

"У партнерстві з нашими друзями та союзниками українська нація здобувала перемоги у всьому світі. Сьогодні відзначається день вшанування військових ветеранів нашого стратегічного партнера та союзника - США. Американці українського походження з честю та гідністю служили в лавах Збройних сил США.

Великі американські герої, такі як сержант Майкл Странк, загін якого встановив легендарний прапор на чорних пісках Іво-Джими. Не менш значущими є і українські американці, які були удостоєні найвищої нагороди за доблесть - Медалі пошани. Ці легендарні українські американські воїни Ніколас Міньо (Nicholas Minue), Джон Дутко (John Dutko) та Ніколас Орешко (Nicholas Oresko) є живим свідченням американських цінностей. Ще одним прикладом тихого, відданого служіння є доля Романа Купчинського (Roman Kupchynsky), людини, яка тихо увійшла в історію”, - зазначив Зеленський.

Він привітав Американську організацію ветеранів та спілку Українських американських ветеранів (UAV), підкресливши, що “сьогодні американські ветерани українського походження ретельно бережуть українську культуру та бойовий дух козацтва”.

Як повідомлялося, День ветеранів - одне із національних свят США, яке відзначається щороку 11 листопада, в річницю завершення Першої світової війни.