Зеленський привітав військових США українського походження з Днем ветеранів

Зеленський привітав військових США українського походження з Днем ветеранів

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав ветеранів Збройних сил США українського походження з Днем ветеранів, який 11 листопада відзначають у США.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

"У партнерстві з нашими друзями та союзниками українська нація здобувала перемоги у всьому світі. Сьогодні відзначається день вшанування військових ветеранів нашого стратегічного партнера та союзника - США. Американці українського походження з честю та гідністю служили в лавах Збройних сил США.

Великі американські герої, такі як сержант Майкл Странк, загін якого встановив легендарний прапор на чорних пісках Іво-Джими. Не менш значущими є і українські американці, які були удостоєні найвищої нагороди за доблесть - Медалі пошани. Ці легендарні українські американські воїни Ніколас Міньо (Nicholas Minue), Джон Дутко (John Dutko) та Ніколас Орешко (Nicholas Oresko) є живим свідченням американських цінностей. Ще одним прикладом тихого, відданого служіння є доля Романа Купчинського (Roman Kupchynsky), людини, яка тихо увійшла в історію”, - зазначив Зеленський.

Він привітав Американську організацію ветеранів та спілку Українських американських ветеранів (UAV), підкресливши, що “сьогодні американські ветерани українського походження ретельно бережуть українську культуру та бойовий дух козацтва”.

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Як повідомлялося, День ветеранів - одне із національних свят США, яке відзначається щороку 11 листопада, в річницю завершення Першої світової війни.

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