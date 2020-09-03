Історикиня розповіла про українців діаспори, які стали символічними постатями Другої світової

Українці діаспори не лише брали участь у Другій світовій, але й стали символами перемоги в ній.

Про кілька таких постатей на фронтах Другої світової війни з нагоди 75-ї річниці її завершення розповіла кандидатка історичних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка, засновниця Diaspora.ua Ольга Сухобокова у відеоролику, передає Укрінформ з посиланням на сторінку Diaspora.ua в Фейсбуці.

«Українці діаспори воювали на фронтах Другої світової у складах армій-союзників. В армії США, зокрема, воювало 80 тис. українців, у складі Збройних сил Великої Британії – 45 тис. (з них 40 тис. – у складі Збройних сил Канади), ще 6 тис. – у складі Збройних сил Франції», - зазначила Сухобокова.

За цими цифрами стоять долі і звитяга конкретних людей, зазначила історикиня і запропонувала коротко згадати про кількох із них, «вшановуючи таким чином пам’ять багатьох тисяч неназваних сьогодні українців, які наближали перемогу в найкривавішій у новітню добу війні, боролися за мир, за демократію».

Серед символічних постатей Сухобокова назвала, зокрема, Майкла Стренка, який мав українське походження, - сержанта Корпусу морської піхоти США, учасника бойових дій в Тихоокеанському театрі під час Другої світової війни. Стренк - старший за званням із шести військовослужбовців, що були зафіксовані на відомій фотографії «Підняття прапора на Іводзімі» Джо Розенталя.

«Це фото стало одним з головних символів звитяги американської армії в роки Другої світової», - зазначила Сухобокова. Вона нагадала, що Стренк також став прототипм головного героя фільму «Прапори наших батьків» Клінта Іствуда. А в Ужгороді в лютому 2015 року поблизу школи № 4 було встановлено міні-скульптуру Майклу Стренку (скульптор М. Колодко).

У відео розповідається також про Ніколаса Орешка, Ніколаса Міньо, Анну Храпливу Сміт, Йосипа Романіва, Михайла Опаренка тощо.

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Як повідомлялося, 2 вересня світ відзначив завершення Другої світової війни. У цей день 1945 року в Токійській бухті на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії, що ознаменувало завершення Другої світової війни.

Фото: youtube.com

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