Історикиня розповіла про українців діаспори, які стали символічними постатями Другої світової
Про кілька таких постатей на фронтах Другої світової війни з нагоди 75-ї річниці її завершення розповіла кандидатка історичних наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка, засновниця Diaspora.ua Ольга Сухобокова у відеоролику, передає Укрінформ з посиланням на сторінку Diaspora.ua в Фейсбуці.
«Українці діаспори воювали на фронтах Другої світової у складах армій-союзників. В армії США, зокрема, воювало 80 тис. українців, у складі Збройних сил Великої Британії – 45 тис. (з них 40 тис. – у складі Збройних сил Канади), ще 6 тис. – у складі Збройних сил Франції», - зазначила Сухобокова.
За цими цифрами стоять долі і звитяга конкретних людей, зазначила історикиня і запропонувала коротко згадати про кількох із них, «вшановуючи таким чином пам’ять багатьох тисяч неназваних сьогодні українців, які наближали перемогу в найкривавішій у новітню добу війні, боролися за мир, за демократію».
Серед символічних постатей Сухобокова назвала, зокрема, Майкла Стренка, який мав українське походження, - сержанта Корпусу морської піхоти США, учасника бойових дій в Тихоокеанському театрі під час Другої світової війни. Стренк - старший за званням із шести військовослужбовців, що були зафіксовані на відомій фотографії «Підняття прапора на Іводзімі» Джо Розенталя.
«Це фото стало одним з головних символів звитяги американської армії в роки Другої світової», - зазначила Сухобокова. Вона нагадала, що Стренк також став прототипм головного героя фільму «Прапори наших батьків» Клінта Іствуда. А в Ужгороді в лютому 2015 року поблизу школи № 4 було встановлено міні-скульптуру Майклу Стренку (скульптор М. Колодко).
У відео розповідається також про Ніколаса Орешка, Ніколаса Міньо, Анну Храпливу Сміт, Йосипа Романіва, Михайла Опаренка тощо.