Зеленський у день завершення Другої світової нагадав про війну на Донбасі

Зеленський у день завершення Другої світової нагадав про війну на Донбасі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський нагадав, що через 75 років після закінчення Другої світової, знову маємо війну – на Донбасі, й Україна прагнемо миру, як ніхто інший.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі. І ми прагнемо миру, як ніхто інший', - наголосив Зеленський.

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2 вересня 1945 року в Токійській бухті на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії, що ознаменувало завершення Другої світової війни.

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