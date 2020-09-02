Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков після відкриття ранкового засідання парламенту 2 вересня.

"2 вересня світ відзначає 75-ту річницю закінчення Другої світової війни. Ця війна охопила багато континентів, багато держав і забрала багато життів, принесла багато горя. Лише в Україні вважаються загиблими вісім мільйонів. І я хотів би всім нагадати, що ми проходили різні етапи у нашій історії, але завжди ми перемагали. Я впевнений, що і в подальшому буде саме так", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 2 вересня світ відзначає завершення Другої світової війни.