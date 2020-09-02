Нові райони та електронні трудові книжки: порядок денний Ради

Верховна Рада на засіданні 2 вересня планує розглянути законопроєкт №3975 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів".

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Серед питань, які парламентарії також планують розглянути в середу - проєкт закону №3913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій".

Народні депутати також мають намір розглянути законопроєкти №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" та внести зміни до Податкового і Митного кодексів щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту (законопроєкти №№3476, 3477).

Крім того, у другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2031 "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд".

Також серед питань порядку денного - законопроєкт №3552 "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна)" та №3364 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)".

Порядок денний передбачає і розгляд законопроєкту №3087 "Про Бюро економічної безпеки".

Народні депутати планують на засіданні ратифікувати кілька міжнародних договорів.