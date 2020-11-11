Українці світу в річницю закінчення Першої світової вшановують полеглих і живих захисників

У Світовому конґресі українців (СКУ) з нагоди 102-ї річниці завершення Першої світової війни віддали шану всім, хто боронить свої держави в захисті прав і свобод, і осбливо захисникам суверенітету України та її народу від російської агресії.

Про це йдеться на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«У День пам’яті Світовий конґрес українців вшановує всіх відважних чоловіків і жінок, що боронять свої держави в захисті основних прав і свобод, які ми відстоюємо сьогодні... Кожного листопада світові українські громади єднаються, щоб згадати тих, хто приніс найвищу жертву – поклав життя. Ми вшановуємо тих, хто ще є разом з нами, і обіцяємо ніколи їх не забувати. Ми вшановуємо мужніх захисників суверенітету України та її народу від російської агресії, а також військовослужбовців, які сьогодні проходять службу в збройних силах у різних частинах світу, щоб забезпечити мир у нинішньому нестабільному світі», - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, цього року День пам’яті відзначається у незвичній формі через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. «Хоча цього року більшість церемоній Дня пам'яті пройде віртуально, гідно вшануймо героїв. Пам’ятаймо про них!», - закликали в СКУ.

Як повідомлялося, 102 роки тому, 11 листопада 1918, завершилася Перша світова. День її закінчення в багатьох країнах колишньої антинімецької коаліції є державним святом (Remembrance Day, День пам’яті), і він присвячений всім ветеранам воєн, живим і вбитим на полях бойовиськ.

Перша світова стала першим військовим конфліктом світового масштабу, в ній було залучено 38 з наявних на той час 59 незалежних держав. За час тієї війни було мобілізовано 73,5 млн осіб, загинуло 10 і поранено близько 20 млн військових. Конфлікт мав вирішальний вплив на всю історію XX століття, змінивши усі країни, що брали в ньому участь. З мапи світу зникли три велетенські імперії: Австро-Угорська, Російська і Османська, натомість з’явилися нові країни.

Щодо України, то 11 листопада 1918 року з’явився наказ головнокомандувача німецьким Східним фронтом про евакуацію німецьких військ з України (а це була майже 500-тисячна армія). Гетьман Павло Скоропадський у свою чергу оголосив воєнний стан в Чернігівській, Полтавській та Київській губерніях. Україна стояла на порозі чергової гострої політичної кризи і зміни влади, швидкими темпами втрачаючи ледве здобуту незалежність. Спроба УНР звільнитися від імперських тенет виявиться невдалою. Попереду на країну чекало сталінське ярмо, Голодомор та Друга світова війна.

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