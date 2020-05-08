КУК вшановує пам’ять українців Канади, що полягли у Другій світовій війні

У Канаді вшановують пам'ять загиблих під час Другої світової війни українців, що служили у збройних силах цієї країни.

Про це повідомляється на сайті Конгресу українців Канади (КУК).

«За підрахунками, понад 40 тисяч українців Канади проходили службу у збройних силах Канади у Другій світовій війні, приблизно кожен десятий канадський українець воював за Канаду. Сьогодні ми шануємо їх заслуги та пам’ятаємо їх внесок у захист нашої свободи», - заявив колишній капітан канадської армії, президент Української асоціації ветеранів Канади Андре Сочанівський.

Конгрес українців Канади також згадує й інших жертв Другої світової війни.

«Сьогодні ми об’єднуємось з нагоди урочистого вшанування пам’яті мільйонів жертв найжорстокішої війни в історії людства, та у вічній подяці тим, хто загинув, служивши нашій країні в боротьбі за свободу», - йдеться у заяві на сайті КУК.

«Опинившись між Гітлером та Сталіним, які підтримували політику режиму геноциду, український народ відважно боровся проти обох окупантів. Ми шануємо їхню жертву та їхню мужність. Протягом чотирьох десятиліть після закінчення Другої світової війни український народ боровся за свою свободу, яку остаточно здобув у 1991 році», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, сьогодні ця свобода знову під загрозою.

«Росія знову веде війну і прагне підпорядкувати Україну московській диктатурі. Сміливі сини та дочки України беруть зброю і захищають свою країну та свою свободу. Ми впевнені, що український народ здобуде перемогу, бо їхня боротьба праведна, а їхня справа справедлива», - наголошується у заяві.

Як відомо, у п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.