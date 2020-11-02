В Торонто пройде мистецька виставка «Барви осені»

Українська спілка образотворчих мистців Канади запрошує на мистецьку виставку «Барви осені», віртуальне відкриття якої відбудеться 22 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Канадсько-української мистецької фундації (KUMF).

Виставка триватиме до 20 грудня. Зауважується, що в KUMF дотримуються усіх рекомендацій щодо безпеки в умовах поширення COVID-19.

Наразі в галереї триває національна виставка-вшанування інтернованих «Перервана обіцянка» (Pause In Plight) мисткині з Вінніпега Керрі Парнел. Експозиція демонструватиметься в галерії KUMF до 15 листопада 2020р., зазначається в дописі.

Як зауважується на сторінці KUMF в соцмережі, «впродовж сорока п'яти років Канадсько-українська мистецька фундація є провідною культурною організацією в Північній Америці, яка популяризує українське мистецтво та зберігає і розвиває традиції української культурної спадщини в світі».

Галерея KUMF, зокрема, підтримує цілорічну програму художніх виставок, що демонструють роботи художників – як початківців, так і вже добре відомих.

KUMF та галерею як неприбуткові організації заснували в Торонто в 1975 році Михайло та Ярослава Шафранюки. Вони подарували фундації свою особисту мистецьку колекцію, яку збирали упродовж багатьох років. Їхня колекція стала ядром постійної колекції KUMF.Шафранюки також надали фінансову допомогу фундації та присвятили більшу частину часу управлінню галереєю та її розвитку.

Постійна колекція складається з-понад 500 творів образотворчого мистецтва, у тому числ 155 робіт відомих канадських та американських художників українського походження.

Галерея KUMF, якою керує Канадсько-українська мистецька фундація, спочатку розміщувалась в будівлі Шафранюка в Торонто. У міру розширення виставкової програми та збільшення постійної колекції знадобився більший простір. У 1979 році фундація святкувала відкриття свого нового приміщення за адресою 2118-A Bloor Street West, яке забезпечило більше виставкової площі та покращило складські приміщення.

У 1991 році не стало Михайла Шафранюка. Ярослава Шафранюк продовжувала керувати фундацією та галереєю KUMF до своєї смерті в 1996 році.

Фото: Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery