Міжнародні спостережні місії СКУ та УККА зустрілися з представниками українських церков
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ у Фейсбуці.
Зазначається, що телеконференції відбулися з Блаженнішим Святославом, Главою Української греко-католицької церкви та Владикою Євстратієм Зорею, заступником голови в Управлінні зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України.
"Церква завжди була, є й буде духовним та моральним авторитетом в Україні, тому в період виборів співпраця СКУ-УККА й Церков – важливий елемент піднесення суспільної відповідальності у період виборів", - йдеться у дописі СКУ.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий Конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).
В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.
Фото: СКУ