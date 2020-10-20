Міжнародні спостережні місії СКУ та УККА зустрілися з представниками українських церков

Міжнародні спостережні місії Світового Конґресу Українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) продовжують свою роботу щодо спостереження за місцевими виборами в Україні та здійснили робочі онлайн-зустрічі із представниками українських церков.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ у Фейсбуці.

Зазначається, що телеконференції відбулися з Блаженнішим Святославом, Главою Української греко-католицької церкви та Владикою Євстратієм Зорею, заступником голови в Управлінні зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України.

"Церква завжди була, є й буде духовним та моральним авторитетом в Україні, тому в період виборів співпраця СКУ-УККА й Церков – важливий елемент піднесення суспільної відповідальності у період виборів", - йдеться у дописі СКУ.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий Конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).

В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.

Фото: СКУ