День Незалежності України в Канаді: в діаспорі підготували перелік корисних ресурсів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці КУК в Фейсбуці.
«В рамках підготовки до відзначення Дня Незалежності ми зібрали перелік ресурсів, які висвітлюють українську літературу, культуру, географію тощо. Подивіться або послухайте на нашій сторінці https://www.ucc.ca/programs/independence-day/», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на зазначеній вебсторінці можна детально дізнатися про святкові заходи в різних провінціях і містах Канади. Відвідувачі сайту зможуть отримати інформацію про національну кухню, мистецтво, народну і сучасну музику, український внесок у світову науку тощо. Пропонується також зробити віртуальний тур Україною і попрактикувати українську мову.
Окремо можна переглянути світлини та відео зі святкувань українських заходів за кілька останніх років.
Крім того, на сторінці КУК в Фейсбуці також публікуватимуть виступи українських канадських танцювальних колективів. «Українську культуру презентують і поширюють національні танці. Цьогоріч до Дня Незалежності ми попросили українські канадські танцювальні ансамблі поділитися з нами своїми найкращими композиціями. Відсьогодні й упродовж вихідних ви побачите багато креативних виступів з усієї країни», - зазначається в повідомленні.
Першим презентовано відео від колективу Vohon Ukrainian Dance Ensemble.
Міністерство закордонних справ спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон.
Відео: Videoman7