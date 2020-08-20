Українцям пропонують долучитися до всесвітнього онлайн-марафону до Дня Незалежності

Міністерство закордонних справ спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Марафон триватиме майже шість годин.

У програмі акції – вітання з усього світу; неперевершені українські краєвиди; включення з креативної студії МЗС; Україна очима японського туриста у фільмі «Дякую»; сет DJ Sky на фоні Карпатських гір; привітання ONUKA, NK та інших українських зірок.

У рамках марафону також відбудеться знайомство з українськими фешн-брендами, приготування борщу з Євгеном Клопотенком та багато іншого.

Мова онлайн-акції – англійська.

Як зазначається, подія транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств.

До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу. Трансляція стартуватиме тричі: о 04:00, 10:00 та 17:00 за Києвом.