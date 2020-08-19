Уряд затвердив план заходів до 29-ї річниці Незалежності України

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 29-ї річниці незалежності України», розроблене Міністерством культури та інформаційної політики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, в рамках святкування заплановано церемонії підняття державного прапора в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах та військових частинах, урочисті заходи, покладання квітів, тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та персоналії української історії, вручення державних нагород тощо.

Міністерствам та відомствам доручено забезпечити публічну безпеку та порядок під час святкування, а також протиепідемічні заходи з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Фінансове забезпечення реалізації плану здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

Як повідомлялося, перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, представляючи на засіданні уряду 19 серпня план заходів з підготовки та відзначення Дня Незалежності, зазначив, що цього року центром святкування стануть Михайлівська та Софійська площі.

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"У цьогорічне святкування річниці Незалежності України закладається дещо нестандартний формат. Зокрема, у Києві планується відійти від проведення традиційних урочистостей на Хрещатику та Майдані Незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів у Києві будуть Михайлівська та Софійська площа”, - сказав він.

Президент Володимир Зеленський 12 серпня підписав указ № 318/2020 «Про відзначення 29-ї річниці Незалежності України», доручивши Кабміну розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення Дня Незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.