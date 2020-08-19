Напередодні Дня Незалежності України заступник міністра оборони Ігор Халімон нагородив військовослужбовців бойових підрозділів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Халімон відвідав 53-ю окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха та 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Він вручив кращим військовослужбовцям бригад відзнаки міністра оборони та оборонного відомства, цінні подарунки, грамоти та подяки.

Українським військовим вручили нагороди до Дня Незалежності / Фото: mil.gov.ua

"Під час російської агресії на сході України ви гідно і відповідально ставитеся до виконання військового обов'язку - захищати суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Халімон під час привітання особового складу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Звернувшись до морських піхотинців, заступник міністра наголосив на важливості вагомого внеску морської піхоти у справу зміцнення обороноздатності України.

"Дякую вам за те, що ви з гідністю стоїте на варті територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Морська піхота показала всій Україні справжній професіоналізм, мужність і вірність Батьківщині та своєму народу", - зазначив Халімон.

Фото: mil.gov.ua